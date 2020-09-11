黃翊被爆介入林曉峰康子妮婚姻　即拖老婆闢謠

東網率先爆林曉峰與康子妮結束18年婚姻，驚爆全城！不過劇情峰迴路轉，有讀者爆料指，52歲的黃翊傳捲入兩人的婚變當中，他昨午（10日）如常返大埔食肆睇檔，對此感到莫名奇妙，當得知阿Lo與康子妮離婚時更一臉愕然：「冇聽過呢件事。（傳你捲入佢哋婚變當中？）我呀？原來我係受歡迎一族嚟，我有少少搲頭。」他直言與子妮拍過MV，對方亦曾為其演唱會唱和音，兩人及其經理人年前食過一次飯，之後再沒聯絡，他又自嘲：「都好嘅，起碼我仲有市場。其實聽落有少少突然，我唔係好明，拍過我隻歌，所以就咁樣？」

黃翊指太太陳存正間中亦會落舖幫忙，問到兩夫妻是否很恩愛？他說：「又唔好講咩恩唔恩愛，大家喺埋一齊咁耐，喺我角度都習慣咗，照顧得幾多我盡量配合。（擔心傳聞破壞好好先生形象？）我不嬲唔係好好先生，啲人成日話我點好，但我唔係㗎，成日衰衰格格。（起碼唔係有小三？）我都唔知點唧啲時間去搵二奶，我都希望有咁嘅時間！」他之後返回寓所，未幾又開電單車外出接載太太，兩人於傍晚時分回家，陳存正落車後見記者上前拍照即急急腳返入屋。