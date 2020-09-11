東方日報C1：林曉峰康子妮18年婚姻玩完

藝人林曉峰（Lo）與康子妮是圈中 公認的模範夫妻，去年還在電視真人騷晒恩愛，但原來兩人上周已正式簽字離婚，18年婚姻玩完！據知 阿Lo多番挽救都不成功，更有爆料指人夫黃翊捲入兩人婚變當中，他即拖老婆陳存正闢謠。

49歲的林曉峰跟43歲的康子妮於2002年結婚，婚後三年抱兩，育有兩名 現年分別17歲與15歲的兒子，是圈中恩愛夫妻。阿Lo多次公開感激太太為家庭犧牲，去年9月兩人更齊齊亮相真人騷，大晒恩愛。不過本報收到獨家消息，原來他們已於本月3日簽字離婚，正式結束18年婚姻關係。最令人意外的，竟是有人爆料指歌手黃翊牽涉當中！

合照幾乎刪清光

據身邊友人透露，阿Lo與太太去年開始相處出現問題，雖然阿Lo盡力修補關係，奈何女方去意已決，其家人及好友得知他 們婚變，亦大感可惜。翻查阿Lo的社交平台不難發現失婚痕迹，他將與康子妮的 合照幾乎全部刪走，連兩人結婚15周年紀念照、去年9月一家四口睇夜景的溫馨家 庭照均被刪除，只剩下一張兩人與友人在後台的合照。而去年三父子飛日本旅行， 已不見康子妮身影，知情者續爆阿Lo因飽受婚變傷痛，今年初養了一隻柴犬相伴， 更形容是 「LO人與狗」。7月中，他上 載了一張身在樹林的晨光 照，更有感自發：「人生中，總會找到光，一切都會變得更好，一齊變得更好。」

準備分身家

失婚的阿Lo連日來做「帶子洪郎」，上周日驅車與兩名兒子前往九龍塘一間餐廳醫肚， 因早前禁 聚令限二人一 枱，阿Lo孤零零獨坐一枱，期間看到前方一對情侶甜蜜談情時即一臉哀傷，只顧低頭密密食。他埋單時會合兒子，之後在商場 逛了一會，才返回位於大埔的寓所。據知此物業是兩人於2014年以800多萬合資購入，根據土地註冊處資料顯示，該物業一直由林曉峰 持有，至去年底才加入女方名字，正好是他們 婚姻出現問題的時期，似乎為離婚要將資產分得清清楚楚。

昨日阿Lo外出探朋友，記者上前直問離婚一事，他全程表現平靜，未有否認離婚之說，只表示：「冇嘢好講，祝大家身體健康，工作順利。」並雙手合十。再追問兩人關係時，他依然說：「冇嘢講。」隨即匆匆走人，至於康子妮截稿前未有回覆。

家姐林珊珊避談

52歲的黃翊被傳捲入阿Lo跟康子妮婚變當中，他對此感到莫名其妙。他昨午如常返到大 埔食肆睇檔，聽到阿Lo跟子妮離婚時，一臉愕然：「冇聽過呢件事。（傳你捲入佢哋當中？）我呀？原來我係受歡迎一族嚟？我有少少𢱑晒 頭。」他坦言曾邀子妮拍MV，對方亦曾為其演唱會唱和音，而兩人連同其經理人年前食過一次飯，之後再冇聯絡。

他透露太太陳存正間中亦會落舖幫手，問到是否很恩愛？他說：「咁又唔好講咩恩唔恩愛，喺埋一齊咁耐，喺我角度都習慣咗，照顧得幾多我盡量配合。（擔心傳聞破壞好好先生形象？）我不嬲唔係好好先生，啲人成日話我點好，但我唔係㗎，成日衰衰格格。（起碼唔係有小三？）我都唔知點唧啲時間去（包）二奶，我都希望有咁嘅時間。」他之後返歸，未幾又揸電單車外出接載陳存正，兩人傍晚回家，陳存正落車後見記者上前拍照， 即急急腳返回寓所，黃翊就上前為她擋駕。

另外，對於細佬阿Lo離婚一事，林珊珊不願多談：「呢啲嘢等佢哋兩個人自己處理啦， 等佢哋自己講，我哋大人唔干涉，屋企人全部 冇嘢回應。（有傳黃翊牽涉佢哋？）唔係啦，No，冇啲咁嘅事。」

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