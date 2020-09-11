生肖指數　是日吉星：猴

鼠：→ 防人之心不可無，即使是相熟的朋友，亦要數目分明。黃晶有助財運。

牛：↑ 能獲長輩及有力人士的提攜，可以逢凶化吉，是開展新計劃的好時機。

虎：↓ 氣勢上稍微弱勢的一天，工作運和愛情運都起落不定，做任何事要小心。

兔：→ 容易與同事或朋友發生爭執，不過只要以和為貴，所有事情便能解決呢！

龍：→ 當事情沒有絕對的把握時，不要隨口應承別人去做，否則會吃力不討好。

蛇：↓ 對別人的勸勉聽不進耳，如果因一時意氣而借題發揮，便會小事變大事。

馬：→ 心情有很大變化，情緒極度煩躁不安，格外容易和別人發生爭執。

羊：→ 原諒人是需要勇氣的，尤其伴侶只是一時之失，你就原諒對方一次吧！

猴：★ 鴻運當頭，好事接踵而來，令你極開心，但不可得意忘形。金色增運勢。

雞：↑ 財政狀況出現突破性發展，將有一筆意外之財，宜儲蓄，以備不時之需。

狗：→ 愛情運不錯，有穩定的發展，和戀人之間會更接近。粉紅色能增感情運。

豬：↓ 是日沖煞，要特別注意伴侶的健康，慎防會有跌損、撞傷及舊患復發啊！

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌