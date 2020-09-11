一田首間便利店登陸沙田　超市×日式便利店新概念

【特約報道】港人去日本旅行，每晚一定會到便利店買一大堆日式輕食回酒店品嘗，和本港的便利店不同，當地的商品更為全面，無論便當、甜品和各式各樣的飲品等等都一應俱全。有百貨公司將超市糅合日式便利店「速買‧速煮‧速食」概念引入本港，主打一系列輕食、營養食材與料理懶人包。新店同時以雞蛋作開業主題，日本直送一系列日式玉子料理，店內店外更有多個期間限定趣致巨型雞蛋打卡位，加上獨家聯乘北海道元老級人氣便利店Seicomart，近80款「日本製」必買糧油飲品零食搶佔貨架，助節奏急速同時追求品味的香港人輕鬆省時地解決早午晚三餐。

作為一田第13間分店，一田首間便利店「KONBINI便利ストアby YATA」即日起「疫」市進駐沙田帝逸酒店地下。東網記者率先朝聖，在昨日（6日）早上10點正式開幕前，門外已大排長龍，「我自己都專登嚟買日本生果。」柯小姐覺得一田便利店和一般香港便利店不同，較多日本貨品，質素有保證。「我上網睇到有啲好似日本便利店嘅便當，可以滿足早、午、晚三餐。」Winnie則說新店便當樣式多，可以滿足不同口味。

KONBINI便利ストアby YATA顛覆「吃得好便要花時間」的觀念，力推三餐省時提案，讓忙碌都市人「速買」、「速煮」、「速食」而不犧牲食物質素。以早餐為例，混合鈣、鐵、膳食纖維等8種維他命的Balance Power營養能量餅或金磚蛋糕條，配上不同口味的Kagome果昔或北海道函館3.7牛奶，極速補充營養所需。

一小時的lunch hour亦要與時間競賽！首選每日新鮮運到的穗膳漢堡扒配茄肉燒汁便當，配上採用日本優質材料濃縮製造、口感幼滑濃郁的Pokka即沖濃湯，有肉又有菜，營養均衡，亦可自行配搭加入啖啖肉的魚肉蟹柳棒，MIX & MATCH豪嘆滋味午餐。下午茶時間再來一個北海道忌廉泡芙或炸南瓜薯餅小食，助你醒腦提神度過悠長下午。

無飯夫妻或者忙碌都市人晚餐想品嘗住家菜獎勵自己。新店率先引入「師家菜」出品的龍躉燉湯和2人分量的手工粵菜餸包，燉湯用上獲WWF認證的可持續海鮮綠洲花尾龍躉，並於香港製造，保證新鮮安全；而粵菜餸包則有紅燒豬軟骨、清湯牛腩等多款選擇，輕輕加熱即可品嘗星級家的味道！如果想再簡單一點，日本Table Mark即食叮叮系列，有齊大阪燒、奄列飯和北海道炸栗南瓜餅等日本口味，用微波爐加熱就食到家鄉滋味。

另外，《KONBINI 「蛋」生祭》開店企劃大玩「百變日式玉子料理」，雲集一田獨家的熊本熊熊本縣白蛋/粉紅蛋、半熟溫泉蛋、可解凍即食的香甜軟嫩厚燒玉子、由日本米每日新鮮製造的薑汁雞肉親子飯糰和以小火慢烤至金黃色、蛋香濃郁的燒雞蛋布甸，一款食材多重滋味。場內外更設置了多個打卡熱點，包括近20隻「新鮮熱辣」的煎蛋滿布貫穿新店的9米長隧道，每隻煎蛋都帶有一田笑臉；店外空地則化身成巨型平底鑊，「煎」着一隻隻比實物大70倍的太陽蛋，到場的市民可以大拍搞鬼照片。

值得一提的是，新店同時請來日本滿意度No.1、北海道元老級人氣便利店Seicomart坐鎮，獨家聯乘其自營品牌Secoma，近80款「日本製」Secoma必買糧油飲品零食進佔貨架，當中包括用上以濃、醇、香著稱的北海道牛奶製作的乳酪飲品及牛奶咖啡；採用當地香甜蜜瓜果汁為原料、濃郁幼滑的蜜瓜味啫喱；選用於北海道捕獲海產加工、下酒必備的燒帶子裙邊和即食烤昆布等等，同場亦備有健康一族必試的減鹽豆腐海帶味噌湯及含有一個生菜膳食纖維的無添加化學調味海帶湯，實惠的價錢能享受滿腹感之餘又不失營養，CP值爆燈。

慶祝開店又怎能夠無好禮？推廣期間於「KONBINI便利ストアby YATA」消費滿HK$200或以上，即可獲贈開店紀念版二合一太陽蛋矽膠隔熱墊乙套！可以將「蛋白」、「蛋黃」拆開，鍋墊杯墊二合一，可愛又實用！

KONBINI 便利ストア by YATA

地址：沙田源康街1號帝逸酒店地下

營業時間：8:30am–8:00pm