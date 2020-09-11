美心流心系列　啖啖由心回味

【特約報道】自2014年美心月餅首創「流心奶黃月餅」，一直深受大家喜愛，每年開售旋即被搶購一空。今年推出全新流心月餅組合 －「流心雙式月餅」，讓您在今個中秋，和親朋好友享受雙重滋味，一起感受最美好的美味團圓。

皇牌「流心奶黃月餅」從心自然流出 啖啖回味在心

「流心奶黃月餅」自推出以來每年中秋都會掀起一 陣搶購潮，成為流心系列的皇牌產品。獨有的「雙重烘焗」技術，配上濃滑奶黃夾着甘沙鹹蛋黃，口感十足。「流心奶黃月餅」無需加熱，切開後色澤金黃的香滑奶黃自然由心流出，香氣四溢，並會看到奶黃呈流心狀態。一嚐，唇齒間留着香濃奶黃香味，啖啖回味在心。

全新「流心雙式月餅」結合雙重滋味

今年亦推出另外一款新配搭，「流心雙式月餅」包含皇牌流心奶黃月餅和人氣流心朱古力月餅，結合香濃的奶黃及法式醇厚朱古力的綿密濃醇，讓您同時品嚐兩款滋味，將味蕾享受昇華到極致。

全新典雅包裝 流心系列賞心悅目

今年美心月餅流心系列以全新包裝亮相，盒面圖案以高貴典雅的燙金壓花紋作裝飾，刻劃出各種充滿傳統中秋情懷的圖案，設計精緻細膩。「流心雙式月餅」以精緻的花紋圖 案，勾畫具代表性的中秋玉兔，配上最圓滿最華麗的月亮，讓您今個中秋享受最美好的團圓時刻。

活用小技巧 流心月餅更滋味

只要運用小技巧，就可以品嚐更滋味的流心月餅。建議以微波爐(1000W)加熱流心奶黃月餅約3至5秒後享用(其他奶黃月餅約加熱 10 秒)。輕輕切開月餅，蛋香撲鼻，金黃色的奶黃內餡呈流心狀態，慢慢從心流出。

流心雙式月餅 (新產品)

原價：$348/盒 (1 盒 6 個)

特價：$235/盒

滙豐 6折價：$208.8/盒

包含流心奶黃月餅3個、流心朱古力月餅3個