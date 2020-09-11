【營事檔案】金銀蛋浸紅莧菜　鈣質豐盈

金銀蛋浸紅莧菜是一道鈣質豐富的營養菜，主因是用上紅莧菜。（作者提供）

金銀蛋浸莧菜是其中一道在酒樓常見的菜式，所以不少人會以為這是一道複雜的餸菜，事實上，這味餸菜製作方法簡單，比起常見的綠莧菜，今次改用了紅莧菜，營養豐富之餘，作為家常菜式亦是不錯的選擇。

紅莧菜 鐵質比綠莧菜高

這道菜式的食材可選用綠莧菜或紅莧菜，兩者的營養成分相似，紅莧菜會在菜葉中央呈現紅色，是由於含有莧菜紅，這是一種天然的色素。根據食物安全中心的數據顯示，它們都含有豐富的鈣質，每100克的綠莧菜和紅莧菜分別有187毫克和178毫克的鈣質，含量更媲美牛奶。鈣質能幫助維持人體骨骼和牙齒健康，尤其對兒童和青少年骨骼發育是不可缺少。如比較兩者鐵質的含量，每100克綠莧菜有5.4毫克，而紅莧菜則有2.9毫克的鐵質，兩款都屬於鐵質含量豐富的食物，能幫助身體製造紅血球和預防缺鐵性貧血。素食人士亦可透過莧菜來補充身體所需的鐵質。

鹹蛋 注意鈉質的攝取

金銀蛋是指鹹蛋和皮蛋，它們都深受不少香港人愛戴。如果以鹹蛋、皮蛋和雞蛋做比較，三者的鈉含量有明顯的分別，鈉含量(每100克計)由高至低分別是鹹蛋有2068毫克、皮蛋590毫克和水煮蛋124毫克。根據香港食物安全中心的建議，成人每天不應攝取多於2000毫克的鈉質，而1隻59克的鹹蛋便含有1220毫克的鈉質，已經佔建議攝取量的六成。長期吸收過量鈉質亦會容易引起高血壓，所以都不建議每天吃多於一隻的加工蛋，而患有高血壓和腎病的患者更，需減少進食的分量。

【金銀蛋浸紅莧菜】

材料：

紅莧菜 150克

雞湯 50毫升

皮蛋 半隻

鹹蛋 半隻

薑 2片

蒜 2粒

調味料：

鹽 半茶匙

做法：

1.把莧菜去根，皮蛋切塊，鹹蛋黃切粒，薑切絲，蒜頭切粒，全備用。

2.熱鑊爆香薑和蒜，放入紅莧菜和鹽，炒熟後盛起備用。

3.加入雞湯和50毫升水，滾起時放入皮蛋和鹹蛋黃煮約3分鐘。

4.放入鹹蛋白拌散，煮至全熟後和莧菜一起享用。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。