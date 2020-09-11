茲曼尼GIORMANI / MR. MEN LITTLE MISS 限量禮品！

【特約報道】世界著名的英國卡通人物「MR.MEN & LITTLE MISS」以一班造型可愛又擁有不同個性的卡通人物為主角，用有趣又生動的故事為小朋友帶來無窮樂趣，深受擁戴。

今個九月，茲曼尼GIORMANI 將與MR.MEN & LITTLE MISS 再度攜手合作，推出一系列的「MR.MEN & LITTLE MISS聯乘禮品」，當中更揀選了一班好友角色化作舒適抱枕，用上獨特的刺繡技術，更顯高質時尚，讓您安坐家中時做您的梳化良伴，一抱愛上、愛不釋手！

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