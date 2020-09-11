Xbox新主機　定價、上市日期全曝光！

今年年底是次世代遊戲機大戰，相對於Playstation擠牙膏式發表PS5的各項消息，Xbox陣營就似乎「大方」得多，剛剛就連推出日期及售價都向外官宣了！

Xbox新主機將設有Series S及Series X兩款，同樣定於今年11月10日面世，9月22日正式接受預訂，售價分別約HK$2,300及HK$3,900。從今年感恩節假期開始，訂購Xbox Game Pass Ultimate和Xbox Game Pass for PC的用戶將同時免費獲得EA Play會員資格，意味毋須再額外訂閱EA Access，就能玩到EA逾60款遊戲，例如《FIFA 20》、《Titanfall 2》、《Need for Speed Heat》、《Battlefield》及《The Sims》等。另外，兩部新主機均向後兼容4代Xbox遊戲，可玩到的遊戲數以千計。

Series S及Series X無論外觀與規格都有所不同，前者採用雪白配色，長扁形機身近似舊款Xbox，支援1,440p@60fps解像度，GPU處理能力達4 TFLOPS，容量512GB，但只對應數碼版遊戲。而Series X則採用全黑設計，柱形機身似足電腦主機，效能也比Series S優勝不少，例如支援4k@60fps解像度，GPU處理能力達12.15 TFLOPS，容量1TB，並可讀取4K UHD Blu-ray光碟。兩台新主台分別應對不同市場，定位明顯針對PS5的Digital Edition及4K藍光版，如今價格如此進取，未知會否影響到PS陣營的價格取向呢？