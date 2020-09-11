日本索模泉里香被爆同國腳谷口彰悟同居

31歲日本索模泉里香，憑着D Cup豐滿上圍成功上位，成為宅男女神，不過，女神多年前已被私有化，2015年她與効力J-League球隊川崎前鋒的29歲國腳谷口彰悟拍拖，男方細他兩歲，兩人是在友人介紹下認識，三年前被雜誌拍到撐枱腳，戀情才正式曝光。新一期雜誌收到料，懷疑兩人正過同居生活。

雜誌打探到谷口彰悟已沒有入住球隊的宿舍，搬到東京居住，正同泉里香享受二人世界。8月下旬一個晚上，雜誌拍到谷口的座駕停在東京一個大廈外，坐在後排座位的泉里香，購物後拿着大袋東西先行回家，谷口則將座駕停泊在附近的停車場，記者把握機會向他採訪，單刀直入問何時和泉里香同居，不過谷口否認：「我哋冇同居！」他表示跟女方有不同的住所，指着泉里香寓所對面的建築物，說：「我住個邊，我要返屋企啦！」但仍強調：「我哋冇同居！」並笑言：「如果下場比賽輸波，會賴你哋，講吓笑啫。」雜誌指雖然兩人寓所非常接近，見面頻繁，其實跟同居生活無異，看來兩人感情穩定，好事近也不出奇。而泉里香所屬事務所以私事為由，拒絕回應同居一事。