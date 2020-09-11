懶人減肥法　7招讓你日常吃住「瘦」

雖然話短期內快速瘦下來的各款極速減肥法真是相當吸引，但是這些地獄餐單真的不是人人都能接受，而且之後吃回來還有機會反彈，心情真是像坐過山車一樣。減肥最好的方法當然是持之以恒、循序漸進的瘦下來，適當的運動當然是不可或缺的；但「辛苦搵來自在食」，在吃方面也不能太刻薄自己，收藏以下7個用餐小習慣，吃與減肥都可兼得。

第1招：只吃七成飽、忌「眼闊肚窄」

美食當前真係好難忍口，而且外出用膳亦不容易吃得「清淡」，所以點餐時切忌「眼闊肚窄」，點得太多。而且每一餐都只吃七成飽，不可以吃到肚撐撐，一來會撐大胃口，二來對身體也無益，三來是會攝取過多熱量，到上磅磅重時就會超後悔。

第2招：蔬菜行先、用餐佔半

在每一餐的正餐前可以吃點蔬菜或喝碗湯打打底，就可以略略增加飽腹感，讓自己不會因太餓而失控大吃。而且蔬菜的熱量低、纖維多和營養高，把每餐蔬菜的比例設為1/2或以上，對瘦身也大有幫助。

第3招：多喝水

減肥要多喝水是大部分減肥方法的其中一項，喝水不但對身體好，而且的確能大大增加飽腹感。不但零熱量，還可以幫助身體排毒。如果不喜歡喝白開水可以加點檸檬汁，有助降低飢餓感之餘，還可以補充維他命C。

第4招：少吃加工食品

大部分加工食品經過不同程序的處理與烹調後，營養會流失。而且當中加入的不同調味料或可食用防腐劑，也會令升糖指數上升。另外，人工代糖也同樣不利於減少熱量吸收，因為代糖只能欺騙味蕾，而不能令大腦收到熱量信號，一不小心反而會愈吃愈多，所以最好還是選擇原型食物（即未經加工且不含額外添加物的食物）。

第5招：手機吃先、控制用餐量

不少女生都有手機吃先的習慣，相片除了可以Post上網呃Like之餘，還可以作為每餐的紀錄，控制着自己每天的用餐量。而零食在手，一不小心就會吃下一整包，手機吃先呢招行不通，那就把要吃的部分裝出來，堅決不多吃。

第6招：巧選零食和澱粉

在選擇食物上，可以以零熱量、高纖的零食代替高熱量、糖分和易上火的薯片、雪糕、朱古力。而澱粉則避免吃精製澱粉（如白飯、麵包、餅乾等），而改成粗糧（如番薯、燕麥、糙米 、紅豆等）。

第7招：睡前兩小時禁食

有減肥習慣的人都知道，晚飯相對來說是吃得較為清淡，甚至很多人會選擇只吃水果或者不吃。除此之外，晚餐後不宜吃甜食，晚餐的時間亦不宜過晚，睡前兩小時必需禁食，不然還沒來得及消化就進入了休息。

但現在很多人都是夜貓，不要以為晚睡就可以晚吃，其實睡眠也和瘦身相關。有研究顯示，睡得好並且睡眠時間在7小時以上的人會比睡眠不足的人每天少產生385卡路里熱量。而且睡眠不足會過度分泌促進食欲的賀爾蒙（類生長激素），而抑制食欲的賀爾蒙（瘦素）會減少。固定就寢時間，亦是提升睡眠質數的方法之一。