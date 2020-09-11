又到Weekend　戶外開餐兼放空

為了抗疫，大家盡量留在家中，有機會都希望出外呼吸新鮮空氣鬆一鬆。為了滿足市民的心願，不少餐廳都以戶外作靈感，推出如野餐、露營或賞花等主題下午茶或美食，部分可於戶外享用，即使在室內品嘗，都讓人有置身戶外之感，讓大家在困局中都可以抖一抖氣。

點心野餐

西九中菜廳囍公館推出2人手工精緻點心外賣野餐套餐，當中包括有黑金雪山包、盆栽小蘿蔔、彩虹鮮蝦餃和野雞鱘龍魚子燒賣，吃過點心後還有大廚炒飯，保證夠飽。客人可選擇汽水、鮮果汁或啤酒配搭。為了方便客人在戶外享用，餐廳設有戶外地墊及沙灘椅外借服務。兩個人想靜靜的在西九草地即時野餐，話都無咁易。

主子伴嘗

DK Cuppa Tea推出「寵幸遊蹤」下午茶隨身行套裝，食物以野餐籃盛載，大家可自行將迷你鬆餅、狗狗造型曲奇、英式鬆餅、迷你莎樂美腸牛角包和帕爾馬火腿‧蟹柳芝士放在附送的三層架上。客人選購這個套餐後，可用優惠價錢購買狗狗專享的下午茶零食盒，和主子散步到戶外慢慢歎。

露營氛圍

尖沙咀Uptop Bistro and Bar推出「城市露營」主題下午茶，無論環境和餐具都以此為題，好像選用野餐盤、迷你燒烤爐、露營杯等，讓大家品嘗士多啤梨朱古力火鍋、紐約芝士餅、意大利青瓜大蝦串燒、忌廉芝士蘑菇釀雞翼、燒菠蘿和焗日本迷你甜番薯等，最搞鬼是天際花園還搭建了營帳等裝置，讓露營的感覺更逼真。

維港賞花

銅鑼灣大廈頂的酒吧餐廳ZENG推出「夏日花見下午茶」，以夏日的花和水果為題，打造10款鹹甜點，包括薰衣草芝士餅、桂花忌廉撻、蝦沙律配三文魚子柚子啫喱、24個月帕爾馬火腿卷哈密瓜、龍蝦杧果莎莎酥皮盒等。於露台位置邊享用特色雞尾酒、無酒精雞尾酒或花茶，邊望住維港吃花香小點，猶如在海邊舉行賞花派對。