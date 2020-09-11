老公黃翊捲林曉峰康子妮婚變 　陳存正：佢要承擔一切後果！

藝人林曉峰與康子妮驚爆離婚，成為全城熱話，有傳歌手黃翊介入二人婚姻，黃翊已作出否認，昨天（10日）更拖太太陳存正出巡闢謠。

患有腎病的陳存正成為焦點，對於老公捲入今次風波，她接受東網訪問說：「兩公婆冇乜需要講，就算佢哋（指黃翊與康子妮）合作過，我都冇見過對方，亦唔認識佢（康子妮）！」傳你老公係第三者？她說：「我有病，冇乜嘢可以做到，惟有相信對方，我哋一齊20年，如果揀唔相信對方，會好辛苦，惟有選擇相信。」問黃翊有否為此事解釋？她說：「老公同我講呢件事唔係真，佢講我就信！」

談到病情，陳存正說：「換咗腎都仲係好差，一個禮拜要洗3次，所以我要開心，唔係會影響個病，我哋一齊咁耐，對其他人嚟講已經係3個七年之癢，我會揀遷就、包容同接納，以前我哋成日嗌交，對我自己、老公、個仔同健康都唔好，我自己本身脾氣大，同黃翊一齊就冇晒脾氣，我會調節自己嘅諗法，我哋嘅相處方法就係唔好理論，一理論就會嗌交，等對方諗通，咁樣我哋相處的確好咗！」

陳存正然後更說：「今次呢件事要睇黃翊點睇，佢有自己嘅人生，點樣叫做開心，點樣叫做好，佢自己要承擔一切後果！」問到今次一事會否加速黃翊給予一個名分（二人從未註冊結婚？）冇，一張婚紙唔代表啲咩，結婚都會離婚，離婚要辦好多手續，結婚嘅嘢唔會去諗，係唔需要，只要大家對感情認真就得，呢啲嘢唔好話忍受，一話忍受就好辛苦，我會叫呢啲係消化，咁會開心好多！」

問到14歲兒子對此事會否很不開心？她說：「個仔反而安慰自己，叫我唔好諗咁多嘢，因為唔開心會食唔到嘢同瞓唔到，上次我病到昏迷，個仔好擔心，佢今次安慰我，我真係好欣慰，我以前教個仔唔好亂諗，佢依家反過來叫我唔好亂諗，最緊要係有仔萬事足！」