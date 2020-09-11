被指介入康子妮婚變　黃翊：收好多難聽嘅留言

藝人林曉峰與康子妮結束18年婚姻，更峰迴路轉的是有傳第三者竟然是有婦之夫的黃翊。有傳歌手黃翊一直是康子妮的偶像，他在2018年更獲邀請康子妮擔任MV女主角，在MV中扮演黃翊患病的太太。

黃翊傳捲入康子妮婚變後，今早沒有如常返回大埔食肆睇檔。不過，在下午兩時在太和的食肆接受傳媒訪問，他談及此事時說：「尋日有記者嚟舖頭搵我，知道呢件事都好突然，（之前冇聽過康子妮離婚嘅消息？）聽到話我係第三者，覺得好奇怪。其實同康子妮係喺兩年前認識，當時我去錄音室錄音見到佢，本來以為佢只係一個藝員，唔知佢識音樂，後來大家傾偈，咁我嗰陣搵緊MV嘅女主角，自己都唔後生啦，大家亦都係成熟嘅，就邀請佢拍MV。」

黃翊聲稱大約兩三個月之後開始與康子妮正式合作：「之後知道佢原來唱和音，咁就邀請佢幫我演唱會唱和音，慶功之後自己都醒唔起同佢聯絡過。自己覺得奇怪，影到相我都心甘命抵。（會唔會搵康子妮講番件事？）唔會啦，都冇聯絡，就算有聯絡都唔會啦，費事又有咩嘢，對雙方都唔係好事。」

問可知康子妮與林曉峰感情出問題？黃翊答：「又未認識到咁深入嘅階段，所以同我扯上關係，我都搲緊頭，點解會咁樣嘅。（話康子妮係你Fans？）好多人都係我Fans，我啲歌好聽吖嘛，不過就冇聽過佢講過。」

黃翊透露被指是第三者後第一時間向太太陳存正匯報。問可擔心太太看到新聞唔開心？他說：「點會唔怕呢，屋企嗰件身體又唔係咁好，作為女人點都有啲唔舒服。不過，佢之後都講番笑話原來你呢個年紀都仲有市場。（使唔使跪玻璃？）藤條啫，講笑，唔使。（太太好信任你？）都幾信㗎。（覺得自己好無辜？）唔係無辜，係摸不着頭腦，（會唔會係點錯相？）自己開Live唱歌想畀啲正能量大家，但係都有好多難聽嘅留言，唔通因為咁惡意整蠱，但係點解要搵康子妮呢？真係唔知點解。」