防曬唔做足　好易曬到燶

其實除了郊遊外，平時出街都需要做好防曬的。留意最新紫外線指數，盡量不要在沒遮蔭的戶外環境逗留；同樣地，應避免在上午11時至下午3時進行長時間的戶外活動。

防曬系數是指產品標示的PA值及SPF值。PA值代表阻擋UVA的能力，分為PA+、PA++、PA+++與PA++++，「+」號愈多，防禦力愈強，但化學成分含量也愈高，較易造成皮膚敏感，所以一般情況下，戶外活動使用「PA+++」已足夠。SPF值反映產品阻擋UVB的能力，一般而言，於室內使用SPF 15已足夠，進行戶外活動則建議使用SPF 30至SPF 50。同樣地，SPF數值愈高，產品質地愈黏稠，致敏風險也較高。

由於防曬產品塗上肌膚後需要一些時間才能發揮效用，所以最好在外出前15至30分鐘塗搽，並要每隔2小時補塗一次。

輕度曬傷者應在陰涼地方休息，以冷水洗澡及補充足夠水分，為身體散熱。另外，患者可用濕毛巾敷在患處5至10分鐘，而每天敷3至4次，亦應多塗搽潤膚霜，每天約4至5次。如皮膚出現發炎及大範圍水泡，應盡快求醫。若患處出現水泡，勿自行弄穿，以免增加感染風險。