曾樂彤畀唱腔細節位考起：出道以嚟最難嘅歌

英皇歌手曾樂彤今日推出全新廣東歌《天空之門》，最初聽到Demo時她覺得這首歌很有動漫的感覺，她說：「就好似喺天空、草叢中奔馳。」今次是音樂人Cousin Fung跟曾樂彤第三次合作，曾樂彤說：「每次同Cousin合作都有啲唔同，佢很有耐性，用一個奇特嘅方法指導我，令我更加可以好好地咁運用聲線。佢今次對我嘅要求提高咗，例如喺唱腔、細節位都好嚴格，所以錄呢首歌係一個好漫長嘅過程，可以話係出道以嚟最難嘅一首歌。」

MV以用動畫方式展現，除了配合歌曲風格以動畫說故事，也迎合時下年青人喜歡動漫的口味。MV中的女生並非以曾樂彤為藍本，她解構道：「因為個女仔可以係任何人，令到睇MV嘅人更加可以代入自己。」另一主角昰兔仔，她說：「其實好多戲或者童話裏面都有出現兔仔，我對兔仔嘅諗法，就係佢代表住一個好奇心，每個人都會有一種好奇心，譬如你突然間遺失咗一樣經常掛喺身邊嘅嘢，就好似好奇心咁，人愈大嗰樣嘢你就會唔記得咗，但其實一直喺你身上，只要你anytime重拾番嗰樣嘢嘅時候，佢就會帶到畀你無限嘅可能性，或者係一個未知嘅將來，呢個就係『天空之門』，打開對門後係一個未知。」