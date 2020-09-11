Virgil Abloh x Mercedes-Benz打造G-Class

早於上月頭，著名德國汽車品牌Mercedes-Benz已經透露其首席設計師Gorden Wagener將會與時裝設計師Virgil Abloh跨界合作，以經典G-Class為主題聯手打造「Project Gelandewagen」企劃。日前官方終於發布有關此車的圖片，從車身外觀到車廂內籠都作出大幅度改動，似乎打破Virgil Abloh一直推崇的3% Rule（不會改動任何經典設計超過3%）。

Virgil Abloh x Mercedes-Benz G-Class車身換上Widebody加闊包圍及降低高度，白色車漆刻意造成未完成的磨損質感，行車安全相關的指揮燈及頭燈同樣被刪減，而車側玻璃窗及門柄就換為黑色網格及抽帶設計，內籠設計則採用跑車化的偷輕處理，拆除所有內裝飾板並加裝防滾架，換上F1賽車軚盤及DTM賽車桶椅，配上印有「Abloh」及「Wagener」字樣的紅色四點式安全帶，將一輛Off-Road SUV徹底變成落場賽車。可惜此車並不會正式發售，創作只是為汽車業界及藝術領域展現創意，但同時參照此車設計縮細變成1：3模型車的作品則會於10月2日在紐約《Contemporary Curated》拍賣會進行拍賣，所有收益將會撥捐慈善用途，起標價係60,000美元，完標分分鐘貴過架真車！