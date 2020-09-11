粉絲必買！《美少女戰士》超精緻眼鏡登場

對《美少女戰士》迷來說，明年1月上映電影版《美少女戰士Eternal》是一大盛事。日本眼鏡品牌JINS順勢推出與電影合作的眼鏡系列，亦同樣值得一眾Fans留意！今次是JINS繼2016年《美少女戰士Crystal》系列後的第二次合作，設計更精美更具心思。這次以在電影版《美少女戰士Eternal》登場的6名美少女戰士為靈感，包括月野兔、豆釘兔、天王遙、海王小滿、冥王雪奈及土萌螢，六款鏡框分別有六名美少女戰士的守護星符號及武器圖案，顏色易於配搭。另一搶眼位是以美少女戰士服裝為構思的眼鏡盒，前面有大蝴蝶結，上面有各自武器為造型的金屬裝飾，背面則印上武器圖案。另外你也可以配搭眼鏡鏈，以珠子加上守護星符號裝飾，更添可愛感。同系列另有迷你化妝包，即日起至9月27日可在官方網站或JINS日本各分店預訂。眼鏡各售12,000日圓（約HK$876）、眼鏡盒各售2,200日圓（約HK$161）、迷你化妝包各售1,500日圓（約HK$110）、眼鏡鏈各售1,200日圓（約HK$88）。預計會於2021年4月發貨。