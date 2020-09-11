盤點童顏巨乳台妹　最強唔係雞排妹

台妹一向出名樣靚身材正，仲唔少女星憑童顏巨乳俘虜無數宅男，最為人所熟悉嘅就梗係鄭家純（雞排妹），同性感女神郭書瑤（瑤瑤），不過最近又有一個童顏巨乳女神冒起啦！佢就係台妹豆豆（簡妤恩），個樣夠晒清純可愛嘅佢，平時出街打扮密密實實，原來係禾稈冚珍珠，之前佢喺社交網大晒火辣比堅尼，盡騷Big爆身材，睇到網友嘩嘩嘩，由於身材反差大，都不禁大嗌好有驚喜，有網友直頭封佢做最強童顏巨乳添，「峰」頭真係夠晒勁呀！

32E咪神雞排妹憑童顏吸咗唔少粉絲，向來言行大膽嘅佢，又不時喺社交網「派軍糧」，最近佢投資近100萬成立情趣用品品牌，又自己研發男性情趣用品，仲自己做埋生招牌添，宅男當然相當捧場。

性感女神郭書瑤（瑤瑤）出名童顏巨乳，樣子甜美加上E奶身材更加係宅男嘅至愛，又經常喺社交網派福利，深得網友歡心。入行後歌影視三棲發展嘅佢，熱愛做運動，不時同網友分享做運動心得，證明要Keep住Fit爆身材，就要付出汗水，認真唔容易！

不過童顏巨乳台妹又點止咁少呀，好似台灣32E「爆乳車模」施菲亞就已經係啦！童顏嘅佢不時都會喺網上同粉絲互動，平時除咗玩瑜伽，連跳舞都有板有眼，跳起勁舞時嘅澎湃，絕對係衝擊每個宅男嘅眼球！