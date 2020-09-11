﻿【美女饕廚】中環的Omakase

今日帶大家一齊探索這家在九如坊的日本餐廳。

進入餐廳後，你將感受到日本的標準，侍應都非常真誠地打招呼，在繁忙的香港，提供這樣優質的服務態度，真的讓人有一種溫暖和諧的感覺。

餐廳裏面提供有限的地方設置，壽司吧的座位非常適合觀看大廚的刀法表演。因此，我吃日本菜必定選擇壽司吧枱的位置。坐上壽司吧，開始可以查看菜單，最後還是選擇Omakase（廚師發辦），大廚為Chef Jason，用當天的時令食材為我做出一系列的菜式，這種「嘗味」菜單，最能充分體驗到廚師最佳的創作成品，非常期待。

日本菜有幾個重要特徵，就是食材的質量和新鮮度，之後是食材的配搭和溫度掌握。第一碟是新鮮松露配白蝦刺身，現在很多米芝蓮日本餐廳都加入矜貴的新鮮松露作元素，例如Sushi Tokami、Sushi Zo等，但我還是第一次見到用來配白蝦。松露來自法國，厚切有助增加其香氣和更有咬口，配上又輕又甜的白蝦，而蝦肉肉質非常柔軟，在口內完全吃到兩種囗感，最後得到平衡和完美融合。

接下來是壽司，米飯和魚肉的溫度對比都對口感有所影響，米飯的微暖溫度伴隨魚生的溫度令壽司昇華至令一層次，最難忘是來自青森大間的野生吞拿魚腩壽司，細膩嫩滑，充滿鮮味，魚脂入口慢慢溶化，帶來極致享受。

之後是另一傑作，是燒香魚，外皮燒得非常甘香脆口，魚肉鮮美有彈性，裏面的魚卵口感非常好，超級正！

最後，是必吃推介─—玉子燒（Tamago），像Soufflé般帶空氣感，入口即化並帶陣陣蛋香，做得非常出色！吃完這個玉子燒，忍不住在家動手自己做。

饕廚貼士：住家版玉子燒

把雞蛋、蝦蓉、沙糖、鹽、山藥、Mirin（味醂）、醬油和橄欖油拂勻，把玉子混合物放入焗爐低溫慢燒即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）