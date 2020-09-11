Mike Tyson「出手」　真正「重量級」聯名

Mike Tyson向來被公認為世界上最好的重量級拳擊手，拳擊生涯戰績彪炳（56戰50勝），擂台之下亦不時客串電影拍攝，其知名度遠超其他拳擊手，2007年Supreme推出的Photo Print Tee主角就正是這位重量級拳王。是次由Mike Cherman主理的潮流品牌Chinatown Market就特別以Mike Tyson為主題推出6款上衣及短褲，當中除有採用拳王年輕時肖像以Band Tee風格呈現的款式外，更有Mike Tyson穿上Chinatown Market上衣及拳套的玩味設計，貫徹品牌一直主打的Bootleg文化。

既然邀請到拳王合作，當然要推出埋聯名拳套及沙包先算得上圓滿。兩者同樣用上黃色招牌哈哈笑圖案，並且設計符合拳擊比賽及練習需要，睇得又打得。今回極具收藏價值的聯名合作更會將部分收益捐贈給Tyson Cares Foundation。這個由Mike Tyson於2012年創辦的慈善組織，其成立宗旨是「給孩子們一個戰鬥的機會」，主要幫助殘障兒童解決各項需要。如此「重量級」聯名仲要做埋慈善，點可以唔入手？