Brabham BT62R　由賽道版變身的街道版

英國Brabham車廠推出以賽道版BT62為基礎所打造、同擁有700hp大馬力的BT62R街道版超跑。（互聯網）

由前 F1 車手Jack Brabham 的兒子David Brabham所成立的英國車廠Brabham Automotive，繼2年前推出頭炮作BT62賽道版超跑後，現再推出以賽道版BT62為基礎所打造的BT62R街道版。

車上多項配置都是特別為適合在道路行駛而設，先講車廂，當然不少得配備冷氣系統及加熱擋風玻璃，換上更舒適的跑化碳纖座椅，加入音響系統供選配。至於車身就換上更適合道路行駛的前後擾流板，改用符合標準道路噪音規定的新排氣系統(傳進車廂內的噪音同時減少)，並特設可變行駛高度，方便可在街道和賽道上和行駛。配備具有出色橫向抓地力和牽引力的Goodyear Eagle F1 SuperSport輪胎。

跟賽道版BT62一樣，同搭載5.4L V8自然吸氣引擎，擁有700hp最大馬力及667Nm峰值扭力，負責傳動的依然是六前速序列式波箱，但齒輪比經修改過，更適合道路行駛，與軚環後方的轉擋撥片合作無間。車迷可選右軚或左軚設定，並提供自訂的Signature Series及紀念Brabham車隊曾取得F1勝利的Celebration Series供選擇。