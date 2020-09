藝人林曉峰與康子妮被爆已靜靜結束18年婚姻,更有指52歲的黃翊傳捲入二人的婚變之中。及後林曉峰亦發文直言:「呢個係對大家最好嘅決定!」表明即使情不再但友誼仍在。

事隔一日,女主角康子妮終於蒲頭,晒為大仔林寶慶祝生日的舊照,相中一家四口非常開心,並首度開腔留言:「有些東西是永遠不變的... Love is in the air(愛是無處不在)」不過相中見康子妮搭實囝囝膊頭,而且留言只標籤上兩個囝囝,明顯同林曉峰保持距離。