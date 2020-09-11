女神玩咩Game？張曦雯最鍾意同人挑機

除住新冠肺炎疫情有所緩和，政府近日公布一些處所陸續重開，當中包括遊戲機中心，不少圈中人也喜歡打機消磨時間，故對此也大表興奮，但於各種遊戲中，藝人們又會對哪款Game最為深刻呢？華姐出身的張曦雯外表斯文，但當投入打機時便變得狂野，更會不時爆粗，因而被網民封為打機女神。她喜歡遊戲類型也有別於其他女仔，直言對血腥Game情有獨鍾：「平時喺屋企最鍾意玩遊戲機，一啲血腥，暴力嘅Game最啱我，就算平時我去遊戲機舖打機，都係鍾意玩街霸，同人對打我就最開心。」

而說話Cute Cute的余思霆，打機也特別選擇小朋友同樣愛上的Game：「呢排成日玩Switch，疫情關係只可以一個人玩，依家遊戲機中心開番，就可以約埋幾個朋友一齊去，《Mario》嚟緊會出新Game，所以都會好期待，之前喺屋企隔離冇嘢做，就打咗14日《動物之森》，Brian（朱敏瀚）陪我專登買埋隻Game，一齊玩咗14日，但之後佢就冇再玩啦！」

至於何紫綸亦同樣喜歡大人小朋友均喜歡的《泡泡龍》：「由細到大都好鍾意玩《泡泡龍》，呢個app永遠都喺我個電話入面，其次係Switch ，入面有好多遊戲，跳舞、賽車、《孖寶兄弟》同《街頭霸王》，以前細個放學都會去機舖玩《街頭霸王》，《泡泡龍》係情意結，細個會去機舖玩，因為靚同有音樂好開心，依家就用app玩。Switch就係因為姨甥仔鍾意打機，我陪佢玩，不過我打得唔叻。」