蔣家旻霸氣追落後　磨刀13年等發揮

現年30歲的藝人蔣家旻，參加無綫藝員訓練班入行，轉眼已經13年，同期藝人黃智雯、沈震軒、趙希洛與張景淳等都先後上位，當中黃智雯更早已是「女一」！問可有眼紅？蔣家旻自爆初時亦有負面情緒，其後慢慢調節，終於諗通：「初入行冇乜人識，就想追求多少少對白嘅角色，依家經歷多咗、睇化咗，可能有其他人都搵我做比較呢！同屆啲人發展得咁好，我都好戥佢哋開心，呢行好被動，每次接到新角色都好感恩。」

難忘色誘王浩信

談及在熱播劇《反黑路人甲》飾演社團大家姐「姚清水」，清一色以Deep V窄裙加大褸上陣，霸氣、性感兩者兼備！她指「水姐」為求達到目的，經常恃性感「行兇」，直至遇上王浩信才動真情。問到最大尺度的戲份，她笑言是兩場色誘戲：「一場講我沖緊涼，浩信有求於我衝入嚟，睇晒我全相，拍嗰陣有嘢遮嘅，唔會太尷尬。」另一場戲則緊張得多，她要主動錫王浩信，礙於「水姐」身份是強勢大家姐，事前特地討論特別錫法︰「錫完再咬唇，Take咗7、8次，真係好緊張！之前好少咁主動，真係突破自我。」

唔得閒理追求者

愛情方面，她自認向來被動，從不會「女追男」，問到緋聞男友麥秋成是否主動之人？她說：「佢係一個主動嘅人。（有機會發展？）冇特別去諗。」話雖如此，她不停讚對方是好男仔︰「同佢嘅興趣好似，但都要傾到偈、啱思維模式、心靈上交流到。（係你杯茶？）我唔知喎，哈哈！」自稱單身的她承認有追求者，但因工作忙而未有時間深入認識。