東方日報C1：陳存正焗信黃翊：佢要承擔一切後果

藝人林曉峰與康子妮驚爆離婚，黃翊更被指是「第三者」，令事件充滿疑惑。患有腎病的黃翊太太陳存正亦頓成焦點，護夫情切的她選擇「盲撐」到底：「我有病，冇乜嘢可以做到，老公同我講呢件事唔係真，佢講我就信！」又指他要承擔一切後果。

現年52歲的黃翊被指介入林曉峰與康子妮的婚姻，消息一出 迅即成為全城熱話！黃翊前日被問及此事時即矢口否認，並極速 進行「洗白」行動，拖太太陳存正出巡闢謠。患有腎病多年的陳 存正昨日開腔回應事件，對於老公捲入今次風波，她直言沒有力 氣查證，只能相信對方：「兩公婆冇乜需要講，就算佢哋（指黃 翊與康子妮）合作過，我都冇見過對方，亦都唔認識佢（康子 妮）！（傳你老公係第三者？）我有病，冇乜嘢可以做到，惟有相信對方……我哋一齊20年，如果揀唔相信對方，會好辛苦，惟有選擇相信。」又承認老公曾為此事解釋：「佢同我講呢件事唔係真，佢講我就信！」

夫妻感情好？「唔想講大話」

陳存正坦言已患病多年，早已看透一切，不想多理老公的緋 聞，亦指夫妻去到某一個階段就會由愛人變家人：「大家感情好 好咩？我唔想講大話，夫妻好多時去到咁上下都係咁，好多嘢我 都唔得閒理，最緊要唔好搞到頭家。」說到病情，她無奈表示仍不是太好：「換咗腎都仲係好差，一個禮拜要洗腎3次，所以我要 開心，唔係會影響個病！我哋一齊咁耐，對其他人嚟講已經係3個七年之癢，我會揀遷就、包容同接納。以前我哋成日嗌交，對 我自己、老公、個仔同健康都唔好，我自己本身脾氣大，同黃翊 一齊就冇晒脾氣，我會調節自己嘅諗法，我哋嘅相處方法就係唔好理論，因為一理論就會嗌交，等對方諗通，咁樣我哋相處的確好咗！」

囝囝安慰：叫我唔好亂諗

至於事件應如何處理，陳存正坦言交畀老公：「今次要睇黃翊點睇，佢有自己嘅人生，點樣叫做開心，點樣 叫做好，佢自己要承擔一切後果！」問到會否加速黃翊給予一個名分，因兩人從未註冊結婚，她說：「冇！我一直認為一張婚紙唔代表啲咩，結 婚都會離婚，離婚要辦好多手續，結婚嘅嘢唔 會去諗，係唔需要！只要大家對感情認 真就得，呢啲嘢唔好話忍受，一話忍受就好辛苦，我會叫呢啲係消化，咁會開心好多。」至於14歲兒子對此事 會否很不開心？她說：「個仔反而安慰我，叫我唔好諗咁多嘢，因為唔開心會食唔到嘢同瞓唔到，上次我病到昏迷咗七日，個仔好擔心，佢今次安慰我，我真 係好欣慰！我以前教個仔 唔好亂諗，佢依家反過來 叫我唔好亂諗，最緊要係 有仔萬事足！」

另一邊廂，黃翊昨日在 大埔太和的食店接受媒體訪問，再三否認介入林曉峰與 康子妮的婚姻，並對成為「第三者」感奇怪：「其實同康子妮喺兩年前認識，當時我去錄音室見到佢，本來以為佢只係一個藝員，唔知佢識音樂， 後來大家傾偈，咁我嗰陣搵緊 MV嘅女主角，就邀請佢拍。之後知道佢原來唱和音，咁就邀請 佢幫我演唱會唱和音，慶功之後都醒唔起同佢聯絡過。自己覺得奇怪，影到相我都心甘命抵。（會唔會搵康子妮講番件事？） 唔會啦，都冇聯絡。」

黃翊疑被惡意整蠱

問到知否康子妮與林曉峰的感情 出問題？黃翊說：「又未認識到咁深入嘅階段，所以同我扯上關係，我都𢱑緊頭，點解會咁樣嘅？（話康子妮係你Fans？）好多人都係我Fans，我啲歌好聽吖嘛，但就冇聽過佢講過。」至於可有擔心太太睇新聞會傷心？他 說：「點會唔怕呢？屋企嗰件身體又唔係咁 好，作為女人點都有啲唔舒服。（使唔使跪玻 璃？）藤條啫！講笑，唔使。（太太好信任你？）都幾信㗎！（覺得自己好無辜？）唔係無辜，係摸不着頭腦，會唔會係點錯相呀？ 我開Live唱歌想畀啲正能量大家，但係都有好多難聽嘅留言，唔通因為咁惡意整蠱？但係點解 要搵康子妮呢？真係唔知點解。」

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