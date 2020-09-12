生肖指數　是日吉星：羊

鼠：↓ 是日沖煞，是非多，與同事相處有點困難，少不免會感到有點意興闌珊。

牛：↓ 喉嚨、氣管毛病特別多，呼吸系統比較敏感，應減少到人煙稠密的地方。

虎：↑ 看來沒可能發生的事都會發生，事情的轉變，往往會令人感到喜出望外。

兔：→ 和伴侶的感情出現破裂危機，如懂得冷靜處理，情況也不是想像中般差。

龍：→ 只要能積極答應朋友的邀約，增加邂逅的機會，愛火已漸漸燒到身邊。

蛇：→ 事業運尚算順利，因得到上司器重，責任感及壓力大增，但小心影響健康。

馬：↓ 容易因小事而激心，甚至與朋友反目，要留心用詞，小心得失別人。

羊：★ 運氣大好的日子，工作和金錢問題都處理得很好，一切事情都在掌握中！

猴：→ 認為同事或上司對你的行為太嚴苛，須反省一下自己的工作態度。

雞：→ 神經緊張的一天。機會和危機只是一線之隔，凡事都不要太過冒險啊。

狗：↑ 轉變髮型是你今天能提升運氣的焦點，只要好看就別介意頭髮的長短。

豬：→ 別太過於相信自己的分析，宜多參考專家的意見，會使你獲得更多。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌