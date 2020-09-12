白羊：情緒及精神狀態較佳，家庭運回升，與家人關係將較和諧，宜多聚會、多交流。

金牛：辭令及思考力佳，功課及課堂表現將較理想；在職者，較能維持工作表現和進度。

雙子：財運較佳，求職、轉職等雖或遇到一點壓力，但議價力較強，踏實行事助增勝算。

巨蟹：人氣甚佳，出門、出勤、公幹及海外項目等，貴人助力較強，可達致較佳成效。

獅子：體能一般，工作壓力回落一點，加上精神狀態轉佳，將有助維持較佳進度和表現。

處女：戀愛及夫婦運不穩，但社交運較佳，攜眷會友、聯誼等，助增進夫妻感情與默契。

天秤：事業運較佳，求職、轉職等機遇較豐，有心人宜積極行事。現職進度，亦甚平穩。

天蠍：人緣及桃花運較佳，出門、出勤、公幹等，貴人助力較強，保持謙遜，進展更佳。

人馬：親子及感情關係回穩不少，夫妻生活將較和諧愜意，宜善用時候多約會及多聚會。

山羊：戀愛運較佳，不論現況如何，關係和感情關係將具發展空間，宜多約會及多交流。

水瓶：體能暢旺，工作運較佳，進度平穩有序，有利爭取更佳表現和業績，宜積極進取。

雙魚：人緣及桃花運較佳，親子和感情關係將較和順，宜多與身邊人聚會、約會和交流。