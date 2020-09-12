摩登電器季尾開倉
2020年09月12日 09:05
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摩登電器 (工聯優惠中心) 全線分店現正舉行季尾開倉優惠。(客戶提供)
【特約報道】摩登電器 (工聯優惠中心) 全線分店，於即日至2020年9月20日舉行季尾開倉優惠，大量陳列品及限時優惠推出，小型至大型家電都種類齊全！ (6間門市同步發售，先到先得售完即止)
SHARP 2TC40AC1H 40" SMART TV
‧1920 x 1080
‧HDMI x 2，USB x 1
‧Dolby AudioTM音效技術
‧USB 2.0 支援多媒體播放，包括影片、音樂及相片
‧闊904 高575 深183mm
*2020年9月12日(星期六)(限定)
開倉價 $1,490 (限售12部)陳列品
CANDY CVSTG372DMUK 7KG 頂揭式洗衣機
全新貨
‧1200轉
‧23小時預校洗衣時間
‧混合動力系統
‧觸按式控制
‧智能觸碰
‧防滿溢保護
*2020年9月12日(星期六)(限定)
開倉價$2,750 (限售12部)
CANDY CFE18AB001 直立式無線吸塵
只限自取
全新貨
‧電動刷毛地粑
‧LED燈
‧可摺疊式手柄
*2020年9月13日(星期日)(限定)
開倉價 $580 (限售30部)
尚朋堂 IC-2822 2800W 雙頭電磁爐
全新貨
‧10段火力調節
‧3級能標籤
‧9小時50分定時設定
‧2項智能選擇：火力、定溫
*2020年9月13日(星期日)(限定)
開倉價$2,180 (限售12部)
ZANUSSI ZBH1015 1350W 浴室寶
安裝另計
只限自取
全新貨
‧暖氣
‧乾衣
‧負離子
‧循環及換氣功能
‧窗口、天花、掛牆適合
‧遙控防水功能
*2020年9月14日(星期一)(限定)
開倉價$1,180 (限售12部)
各門市電話
筲箕灣店 2568 7273
香港仔店 2461 4288
土瓜灣店 2711 1768
深水埗店 2782 4003
太子店 3690 8881
堅尼地城店 2555 0788