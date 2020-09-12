【特約報道】摩登電器 (工聯優惠中心) 全線分店，於即日至2020年9月20日舉行季尾開倉優惠，大量陳列品及限時優惠推出，小型至大型家電都種類齊全！ (6間門市同步發售，先到先得售完即止)

SHARP 2TC40AC1H 40" SMART TV

‧1920 x 1080

‧HDMI x 2，USB x 1

‧Dolby AudioTM音效技術

‧USB 2.0 支援多媒體播放，包括影片、音樂及相片

‧闊904 高575 深183mm

*2020年9月12日(星期六)(限定)

開倉價 $1,490 (限售12部)陳列品

CANDY CVSTG372DMUK 7KG 頂揭式洗衣機

全新貨

‧1200轉

‧23小時預校洗衣時間

‧混合動力系統

‧觸按式控制

‧智能觸碰

‧防滿溢保護

*2020年9月12日(星期六)(限定)

開倉價$2,750 (限售12部)

CANDY CFE18AB001 直立式無線吸塵

只限自取

全新貨

‧電動刷毛地粑

‧LED燈

‧可摺疊式手柄

*2020年9月13日(星期日)(限定)

開倉價 $580 (限售30部)

尚朋堂 IC-2822 2800W 雙頭電磁爐

全新貨

‧10段火力調節

‧3級能標籤

‧9小時50分定時設定

‧2項智能選擇：火力、定溫

*2020年9月13日(星期日)(限定)

開倉價$2,180 (限售12部)

ZANUSSI ZBH1015 1350W 浴室寶

安裝另計

只限自取

全新貨

‧暖氣

‧乾衣

‧負離子

‧循環及換氣功能

‧窗口、天花、掛牆適合

‧遙控防水功能

*2020年9月14日(星期一)(限定)

開倉價$1,180 (限售12部)

各門市電話

筲箕灣店 2568 7273

香港仔店 2461 4288

土瓜灣店 2711 1768

深水埗店 2782 4003

太子店 3690 8881

堅尼地城店 2555 0788