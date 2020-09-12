摩登電器季尾開倉

2020年09月12日 09:05
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    摩登電器 (工聯優惠中心) 全線分店現正舉行季尾開倉優惠。(客戶提供)
    【特約報道】摩登電器 (工聯優惠中心) 全線分店，於即日至2020年9月20日舉行季尾開倉優惠，大量陳列品及限時優惠推出，小型至大型家電都種類齊全！ (6間門市同步發售，先到先得售完即止)
    SHARP 2TC40AC1H 40" SMART TV
    ‧1920 x 1080
    ‧HDMI x 2，USB x 1
    ‧Dolby AudioTM音效技術
    ‧USB 2.0 支援多媒體播放，包括影片、音樂及相片
    ‧闊904 高575 深183mm
    *2020年9月12日(星期六)(限定)
    開倉價 $1,490 (限售12部)陳列品
    CANDY CVSTG372DMUK 7KG 頂揭式洗衣機
    全新貨
    ‧1200轉
    ‧23小時預校洗衣時間
    ‧混合動力系統
    ‧觸按式控制
    ‧智能觸碰
    ‧防滿溢保護
    *2020年9月12日(星期六)(限定)
    開倉價$2,750 (限售12部)
    CANDY CFE18AB001 直立式無線吸塵
    只限自取
    全新貨
    ‧電動刷毛地粑
    ‧LED燈
    ‧可摺疊式手柄
    *2020年9月13日(星期日)(限定)
    開倉價 $580 (限售30部)
    尚朋堂 IC-2822 2800W 雙頭電磁爐
    全新貨
    ‧10段火力調節
    ‧3級能標籤
    ‧9小時50分定時設定
    ‧2項智能選擇：火力、定溫
    *2020年9月13日(星期日)(限定)
    開倉價$2,180 (限售12部)
    ZANUSSI ZBH1015 1350W 浴室寶
    安裝另計
    只限自取
    全新貨
    ‧暖氣
    ‧乾衣
    ‧負離子
    ‧循環及換氣功能
    ‧窗口、天花、掛牆適合
    ‧遙控防水功能
    *2020年9月14日(星期一)(限定)
    開倉價$1,180 (限售12部)
    各門市電話
    筲箕灣店 2568 7273
    香港仔店 2461 4288
    土瓜灣店 2711 1768
    深水埗店 2782 4003
    太子店 3690 8881
    堅尼地城店 2555 0788