【愛犬要瞓住大小便】甜蜜的負荷！李旻芳呷醋老公被搶

《東張西望》咪神李旻芳（Lucy）未同黃耀英（Darren）拍拖結婚前，已經養咗兩隻金毛尋回犬BB與MuiMui多年，一齊成長，照常理狗狗嘅主人應該係Lucy，不過佢哋竟然移情別戀，搶咗佢老公！

Lucy喺社交網上載狗狗同Darren合照，狗狗一副勝利者姿態，搞到Lucy都呷醋話：「你眼神使唔使咁得戚呀⋯由細湊到你大嗰個係我呀⋯🤦🏻‍♀️你哋以前仲要兩隻逼埋落我張單人床一齊瞓㗎⋯（第二張相為證）點解你哋愈老愈當我冇度！」非常可愛又搞笑！

不過其實狗狗都已經年紀老邁，日前Lucy先經覺計錯數，原來佢哋已經15歲，發現BB嘅後腳開始控制唔到，連行平路都有難度，拐吓拐吓，佢話：「感覺到BB開始退化得好快⋯依兩個月會瞓住喺度屙屎屙尿，連去飲水都唔願起身，我開始擔心⋯我驚有一日佢要離開，我會接受唔到😭」所以佢就開始每日記低同愛犬相處點滴，又爭取時間見佢哋，就連Lunch得一個鐘頭時間，都飛返屋企睇佢哋！網民都為佢哋加油打氣，又留言「佢哋知你錫佢哋㗎」、「遇到你係佢哋最大嘅福氣❤️」！