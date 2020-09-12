新活網限時優惠低至77折　外賣直送雞煲火鍋套餐配電熱鍋

【營業資訊】想足不出戶，安坐家中歎雞煲及打邊爐？叫外賣就可以了！誠意推薦食材新鮮又健康的無激素雞煲+火鍋套餐，雙重享受。雞煲已炒製，加熱後即可享用，另外有豐富的特選火鍋配料，包括美國特級肥牛火鍋片、日本火鍋豚肉薄切、牛丸、健康豬貢丸、花枝丸、蔬菜盤及自家製火鍋沾醬等。食用完雞煲後，可加清水或自備湯底煮火鍋。食材以真空袋及保溫袋包裝，安全衞生。可按人數選擇不同分量的套餐，2至8人家庭都適合。

選配récolte日式電熱鍋Home BBQ，時尚小巧，節省空間，隨附燒烤盤、平煎盤，即使不擅烹調，只需運用不同盤就可以輕鬆做出各式不同料理。訂購此雞煲+火鍋套餐，更特別包額外配件－專用蒸盤及陶瓷深鍋（價值$268）。限時優惠加送清熱下火沖飲—有機苦瓜檸檬冰糖蜜240g（價值$83），沖調冷熱水皆可。

雞煲+火鍋套餐 原價HK$698起 優惠價HK$598起

雞煲+火鍋套餐選配récolte日式電熱鍋 原價HK$1,948起 優惠價HK$1,498起