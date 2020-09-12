饒舌天王聯名　推出「麥記制服」

於德薩斯州州出身的Travis Scott，絕對是近年最成功的饒舌歌手，從音樂領域到潮流界甚至電競遊戲都可以見到佢身影，與Nike、Jordan Brand、EVISU及《FORTNITE》等不同單位持續聯名合作令其人氣不斷飆升，近日上映由英國導演Christopher Nolan執導的科幻電影《TENET》主題曲《The Plan》亦是由佢主唱，由此可見一位紅到發紫的Rapper所帶來的經濟效益及影響力完全係無法估計。

日前，這位新世代饒舌天王與知名美式快餐McDonald's攜手合作，除了於店內推出「Travis Scott Meal」比大家「點Jack」之外，雙方亦特別打造一系列款式眾多的聯名服飾於Travis Scott官方網站shop.travisscott.com發售。

設計將Travis Scott的Action Figure、McDonald's食物及醬汁結合成有趣的圖案，而「M」字標誌及「Cactus Jack」（Travis Scott個人音樂廠牌）字樣亦貫穿出現於各款單品上。除了大量不同設計的服飾單品外，聯名系列中更有拖鞋、毛氈及地氈等家中擺設，但最多人想入手的應該都係巨形McNugget攬枕同埋食物餐盤，睇啱就唔好等，轉頭好快Sold Out！