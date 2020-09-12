急刪發文！吳綺莉忽爆料：我女兒有很多兄弟姊妹

藝人吳綺莉（Elaine）自女兒吳卓林與Andi結婚搬出後，便過着獨居生活，近日佢就頻頻轉玩社交網同網友吹水，不過佢尋日就忽然上載一張「附薦」（註：盂蘭節時，寺、觀立紙位讓亡靈附上去受供、聽經的超度法事）相片，附薦上寫有吳卓林名字，供奉「故兄、弟、姊、妹」。

吳綺莉更在社交網寫道：「我想除了我的孩子，走了的兄弟姊妹們應該也不小（少），保佑每一個靈魂。感恩每一天。感謝天父、感恩每一天。」即令網友熱論，以為佢係為自己親友做超度法事，不過吳綺莉隨即留言解釋：「說錯了，不是我，是我女兒有很多兄弟姊妹，農曆七月請個安。」但之後吳綺莉卻刪去發文。

雖然如此，但仍有網友已截圖，並對「我女兒有很多兄弟姊妹」作出不同揣測，未知佢是否意有所指。吳綺莉則回覆東網說：「冇嘢，係盂蘭節幫親人做附薦啲嘢。」她及後再接受訪問，並解釋：「我有好多朋友有好多唔同宗教，我唔係佛教，我係基督教，有朋友做好心，話農曆七月做多啲嘢冇壞，唔係我本人，但朋友話我個女唔知有冇其他兄弟姊妹，我尋日擺上去（指社交網）希望大家唔好誤會，唔係我自己嘅事！」