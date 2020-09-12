近幾年香港人茹素的風氣熱熾，除了有大型的素食超市，素食餐廳亦成行成市，近期亦有不同的素食店開設，部分飲食主題還相當吸引，就連飲品店都可以純素，隨時找「素」都無問題。

純素珍奶

中環珍珠奶茶品牌圓貝，不但食材全是自家製，還標榜是純素健康品牌。店內選用椰糖、Lakanto羅漢果糖與黑糖蜜等各類低升糖指數的天然代糖，自家製出無添加的植物奶「mylk」，包括無麩質燕麥奶、杏仁奶和火麻奶等來代替牛奶。配搭選料有奇亞籽、活性碳、薑黃、蒟蒻、巴西莓及辣木等，就連珍珠都製作了4款口味，每杯飲品經過精心配搭，款款都是健康之選。另外，還有健康的外賣小食如營養棒、菠菜芝菇餡餅和抹茶燕麥脆脆等，打破珍奶一貫又甜又高卡的觀念。

增肌餐單

剛於荃灣開設分店的Green Common，特地推出全新由註冊營養師設計的「Fueled by Plants」重量級增肌餐單。提供包括新肌肉能量碗、奇亞肌比高包、Build肌特飲和爆肌特飲等高蛋白而零膽固醇健康植物性飲食。如新肌肉能量碗就有OmniPork Luncheon新餐肉、牛油果、紅腰豆和羽衣甘藍等食材，富豐富蛋白質。除此之外，新店還有由多款食材和超級食品組合的《The Game Changers》Box Set，以及開放式廚房示範區Cooking Demo Area，不定期請烹飪專家來示範菜式，讓大家識食識煮。

文青首選

尖沙咀開設的齋啡，裝潢有日系簡約風格，內裏還有乾花裝飾，絕對是打卡熱點。店內以輕食為主，有新豬肉肉丸、漢堡、比高包外，最受歡迎還有甜品，如貓山王製作的純素榴槤蛋糕、抹茶窩夫、朱古力Brownies和香蕉麵包等，配以來自不同地方的咖啡豆加燕麥奶沖泡的真「齋啡」，文青必Like。

新派滋味

早前於荃灣開設分店的素年，粉紅配白色的設計，簡約通爽。食物方面走新派路線，包括魚香茄子意粉、芫荽意大利飯、日式咖喱吉列豬扒意大利飯和冬蔭意大利飯等，配上迷各式咖啡、燕麥奶特飲，最後來一件法式布朗尼、豆腐芝士蛋糕或焦糖椰子撻，輕鬆度過一下午。