配音王人去留聲　譚炳文自揭與李香琴一段情

「配音王」譚炳文早前因肺癌辭世，電台主持梁泰來重播2017年譚炳文的專訪向其致敬。譚炳文是香港配音界翹楚，扶持過不少後輩，原來他更是香港第一代賽馬旁述員，他於節目中說：「當年嘅『麗呼聲』想好似外國節目咁講賽馬，問我夠唔夠膽試，當時年輕，乜都夠膽試，我係全香港第一個講賽馬，講咗好多年先有董驃。」

無綫（TVB）開台撬走譚炳文之後，他從沒間斷為動畫、電影及廣告配音。為經典卡通人物「多啦A夢」配32年音的林保全，也曾隨他學過配音。而一經典動畫《IQ博士》，他情願聲演配角「宇宙大王」也不願聲演主角：「當年配音好多人跟住我，TVB本想叫我配IQ博士，但我懶，唔想套套擔戲，想畀機會其他人，叫TVB畀馮錦倫試吓，佢試咗一、兩次就OK，我就聲演『宇宙大王』，配一套戲同樣的錢，配咁多把鬼咩！」

在無綫綜藝節目《歡樂今宵》時期，譚炳文憑趣劇《大鄉里》「炳門」一角走上事業的另一高峰，甚至自組公司開拍《大鄉里》電影，他直言開過九齣電影套套賺錢，再加上廣告配音收入，生活可說是十分富裕。問是否賺落好多？炳哥說：「賺得唔算多，但能養妻活兒，加上我其實都算大使，我喜歡食好嘢，飲最靚酒，所以我唔算有錢，但我肯花錢！我經常講：『有錢肯花錢就係財產，如果死孤寒，一毫子唔肯使，錢只會變遺產！』」

三年前，譚炳文重申沒想過「退休」：「我工作慣咗，喺屋企對住四面牆做乜？返TVB配音可以過日辰，又可以同年輕人吹水，行路搭車，也可當做運動，喺屋企好悶㗎。」談及同期出道的朋友，甚至有些後輩也相繼「離開了」，他慨嘆：「佢哋離開我當然覺得傷感，呂啟文、何雪影等，而林保全都係我帶佢出身的，帶佢跟我配電影，可惜都離開咗。」

談及被喻為炳哥的「最佳拍檔」李香琴年前中風後的情況，他表示之前一年有探過她：「不過琴姐唔係好認得人喇，見到佢時會『吖，係呀係呀…』其實都唔知佢認唔認得我，佢原本係一個好精靈嘅人，依家要受難，唉！人生真難估計！」

他欣賞琴姐待人以誠，跟他最合拍最有默契，而與對方傳緋聞傳足數十年，炳哥說：「我唔會理人點講，當佢哋傻！（炳嫂有冇呷醋？）理得佢吖，都幾十年。我依家唔會有乜嘢目標，歎多幾年，就活多幾年！」