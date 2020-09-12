Land Rover Defender 110　越野王者

新世代Defender採用新世代 D7x 車架平台打造，最大抗扭度高達29kNm/度，堪稱是Land Rover有史以來最堅固車架。（方偉堅攝）

Land Rover全新Defender硬派越野車抵港，一方面保留了不少車系經典設計細節，一方面加入不少先進越野科技，將Defender家族的硬實力推到21世紀越野4×4之顛。

新Defender建基於全新D7x一體式全鋁合金車架，最大抗扭度高達29kNm，較傳統陣式車架高三倍，是該品牌有史以來最堅固的車架。3,022mm的長軸距和極短的前後懸，配上獨立電子氣壓懸掛，使接近角、通過角和離去度，分別達到38度、28度和40度的最新世界級越野黃金角度。

車載的Terrain Response 2全地形反應系統，新增涉水模式，最大涉水深度高達900mm。並加入世界首創的可設定地形響應(Configurable Terrain Response)模式，不論是中央差速器和後軸差速器、油門和波箱反應、轉向系統及牽引力控制系統，都可透過中央觸控屏幕設定。加上有All-Terrain Progress Control系統和ClearSight Ground View技術，助駕駛者輕鬆應付極端越野環境。

規格表-Land Rover Defender 110

車型：五門五/七座位4×4越野車

引擎：直六渦輪增壓

容積：2,996c.c.

最大馬力：400PS/5,500rpm

最大扭力：550Nm/2,000-5,000rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：八前速SportShift自動波

懸掛：（前）雙搖臂、（後）多連桿

綜合油耗：11.3-12.2L/100km(WLTP)

車身體積：5,018×2,008×1,967mm（長×闊×高）