【激戰洛奇！】《天能》10頭身女主角古典靚樣俘虜影迷

由大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導嘅科幻巨作片《TENET天能》（TENET）終於喺星期四（10日）於香港上映，唔少戲迷趁戲院開番都即刻入場欣賞，除咗好多人睇完都嗌晒救命外，當中備受熱論嘅一定係女主角Elizabeth Debicki嘅身高！

現年30歲嘅佢擁有10頭身，身高1.91米，樣貌標緻仲好有氣質，滲住淡淡古典味道，一出場就驚艷唔少網民，企埋去所有男演員隔籬即時變咗「進擊的巨人」，網民都話「頸以下全是腿」！不過其實身高一度令佢感到困擾，細個讀書時，為咗唔想太突出而故意寒背！而本來喺媽媽教室學習芭蕾舞嘅佢，直到16歲，因為生得太高關係，成為芭蕾舞舞者嘅夢想正式幻滅，不過佢並冇放棄且改轉攻現代舞，令佢搵到另一個夢想！

雖然Elizabeth喺戲中演得淋漓盡致，但原來佢起初唔係導演首選，因為以為佢係美國人，唔符合形象，經過製片老婆Emma Thomas解釋佢係澳洲人加大力推薦後，最終決定起用佢出演此角！唔少網民都即時翻查佢演過咩戲劇，其實佢2011年處女下海，首度演出電影《A Few Best Men》，2年後憑奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演嘅《大亨小傳》（Great Gatsby）獲得澳洲電影及電視美藝學院獎最佳女配角獎！喺漫威嘅搞笑英雄片《銀河守護隊2》都見到佢身影，不過佢係化身塗上金色嘅人像，真係令人難以認出！

而電視劇佢都有涉獵，當中最令人印象深刻嘅就係同荷里活男神「洛奇」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）合拍嘅《夜班經理》（The Night Manager），兩人仲有激情裸露戲，男方仲有露股場面！嚟緊佢會出演人氣劇《王冠》（The Crown），更飾演戴安娜王妃一角，唔少網民都讚嘆兩人氣質相似，根本就係神還原呀！