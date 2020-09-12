全港首個XR網上騷　糖兄妹搞到手忙腳亂

組合糖兄妹前晚在網上舉行《10周XR音樂Party》，在一小時演唱會中，糖兄妹以歌會友，加上XR的特技，令音樂會極盡聲、色、藝，在尾聲時，糖妹向糖兄透露心底話：「我喺度好衷心多謝糖兄陪咗我咁多年。」糖兄則多謝歌迷：「我覺得做一件事堅持10年唔係咁容易，更難係咁多樂迷支持我哋，我哋做緊鍾意嘅嘢，佢哋支持佢哋鍾意嘅人。」糖妹續說近年聽到不少歌迷說是聽糖兄妹的歌長大，以前會笑而不語，但現時有另一番感覺：「依家覺得係一個感動，一嚟走喺音樂路途上，二嚟冇忘記過我哋。」

談及成為首位在港舉行XR音樂會的組合，糖妹說會有緊張感覺：「其實有少少手忙腳亂，但我當然掩飾得好好，又覺得喺疫情下能用高科技順利開騷很難得。演唱會雖然有啲短只有一個鐘度，但都有啲感觸，同歌迷暫時只可以喺網上見，但另一方面又好似喺咁艱難嘅時候，都唔可以阻到開演唱會，呢個精神幾好，大家可以咁撐大家。」

她又透露糖兄妹的音樂路不會停，稍後將會舉行實體演唱會，兌現開10周演唱會的承諾：「粉絲要訂購我哋限量版嘅音樂Boxset，個Boxset係個糖果罐咁，入面有我哋實體演唱會嘅飛，希望疫情好番下，可以快啲搞呢個騷。」