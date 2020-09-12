靚湯試玩！ZenFone 7玩「轉」3鏡

台廠ASUS去年發表Zenfone 6，大玩翻轉式前後鏡頭叫人印象深刻。時隔一年，後繼機ZenFone 7系列終於推出，並即日起於香港公開發售。而香港ASUS也隆重其事，特別邀請湯洛雯(靚湯)試玩新機的拍攝功能。

新機延續上一代的180度翻轉式相機，並加入升級版三3鏡頭，包括6,400萬像素廣角主鏡頭、1,200萬像素超廣角鏡頭及最高支援3倍光學變焦及12倍數位變焦的望遠鏡頭，用戶只要輕按一下，鏡頭即能快速切換至3個指定角度，輕鬆拍攝多角度景物。手機配備OIS光學防手震，升級版動態追蹤2.0功能更懂得自動追蹤拍攝主體的移動，其他功能還包括8K 30 fps錄影、焦點縮放、收音自動過濾風切聲等等。

硬件方面，系列中的ZenFone 7及7 Pro有少許不同，分別內置Snapdragon 865及Snapdragon 865 Plus處理器，以及6GB+128GB及8GB+256GB兩種容量配置。屏幕則統一用6.67吋20:9 AMOLED屏幕，屏佔比92%，提供Delta-E < 1色精及105% NTSC 色域，較為可惜是刷新率僅有90Hz，稍稍不及市場上的電競級手機。

手機提供「宇曜黑」及「煥彩白」兩色，隨機附送 Active Case抗震手機殼及透明保護殼。