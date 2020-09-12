寒天除衫晒肌　關智斌扮廚神拆蟹失手

關智斌（Kenny）早前到日本岡山拍攝旅遊特輯，走訪戶外溫泉酒店，身穿大褸的他初時仍不停大呻天氣好凍，還好決絕的向鏡頭說：「我唔除衫㗎。」又「投訴」工作人員叫他着短褲上陣：「你哋冇嘢嘛。」可是看見現場優美環境時，似乎忘記了之前的話，即刻除襪浸腳，狂讚好舒服，自言自語話：「我唔敢除褸浸身。」但又突然除去大褸。

Kenny自爆揀了一個好有特色的風呂浸室內溫泉，鏡頭一轉就見脫剩一條短褲的他，大晒其Man爆的胸及腹肌浸在溫泉中，還如影寫真一樣，chok爆兼向鏡頭回眸一笑，他又教浸溫泉的禮儀：「日本係禮儀之都，如浸溫泉，女子係唔可以好似貞子咁浸溫泉，係要紮起頭髮，同埋要先沖涼，身上冇泡才可以先可以浸溫泉，浸完唔使沖涼，但要沖一沖身。」

之後他又學整松葉蟹懷石料理，自封是「Chef Kenny」的他在切蟹腳及拆蟹肉都告失敗，要由大廚代勞，到食餐時，見有專人為他拆蟹肉，又說：「覺得人生最幸福嘅係有人幫你拆蟹，我明年人生目標，就是搵人幫我拆蟹，吃殘廢蟹餐係何其幸福標誌，一種成就，我都會幫人拆蟹嘅。」