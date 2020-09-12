吳綺莉趕曱甴戒殺生　陳琪揭胡諾言用吸塵機捉蟲

近日有市民因為為電蚊拍充電，期間發生意外導致失火令兩人受傷。原來不少藝人，尤其住在郊區的，都試過長時間與蚊蟲「搏鬥」，箇中不乏「場面驚險」，令人聽來打冷震！

育有一子兩女的藝人陳琪：「我哋住郊區比較多蛇蟲鼠蟻，都會用電蚊拍，但老公（胡諾言）就不嬲都唔建議，後來仲丟埋！佢自己發明咗用吸塵機去捉蚊、簷蛇，百試百中。同埋屋企住咗隻蜂后，佢曾經喺外牆築咗兩個竇，搵過滅蟲公司處理，有次發現啲蜜蜂喺小朋友房嘅冷氣機走出嚟，好得人驚，原來隻蜂后喺啲冷氣管捐咗入去，啲工蜂排住隊飛入嚟，嗰次搞到成間房都係蜜蜂，要等滅蟲專家嚟搞，喺等候期間，老公又拎住部無敵吸塵機出嚟吸，我哋就好驚。」

擁有自家眼鏡品牌的藝人莫家淦：「記得我同太太結婚冇耐，嗰時仲住喺村屋。有日我出咗去做嘢，太太打畀我，話屋企出現飛曱甴，佢驚到妝唔化、衫都唔知有冇換就衝出嚟尖沙咀搵我。夜晚我哋返到屋企唔見咗隻曱甴，以為平安啦，點知好夜喺廚房度我見番佢，即刻同佢展開『大戰』，搵嘢蓋住焗暈佢先搞得掂！其實細個嗰陣我試過幫爸爸換燈泡，點知都有隻曱甴迎面飛撲埋嚟，好彩冇跌燈泡落地，否則一定會有危險。」

亞姐出身嘅鄭伊娜：「以前屋企有枝設計好獨特嘅電蚊拍，兩腳插頭仲一定要平放先可以充到電，仲要個插電位鬆鬆哋。有日充緊電嗰陣，花園度門開咗，結果有隻好大隻嘅昆蟲飛入嚟，唔知咩嚟，但好有攻擊性，佢迎面撲過嚟，我即刻衝去拎個電蚊拍保護自己，點知漏電，電到我揈低個拍，結果當然乜都捉唔到啦！」

有宗教信仰嘅藝人吳綺莉：「通常我都唔殺蟲，我見到都會開窗撥走佢，或者嚇走佢，因為依家好少殺呢啲小昆蟲，除非係蚤先會整死佢，其他嘅…總之佢唔搞我，我就唔搞佢！不過，我屋企都有放殺蟲水，啲曱甴聰明，佢見到廚房放咗殺蟲水喺度就唔出嚟！」