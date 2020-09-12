陳倩揚重視情趣　氹掂老公防偷食

疫情下陳倩揚變成全能煮婦，與老公感情增進不少，不怕老公偷食。陳倩揚老公因在家工作，兩夫妻多了時間相處，她更讚老公為減低家人感染風險，肩負去街市買餸的任務：「佢學識買餸後，我哋多咗好多話題，煮吓傾吓，感情仲深厚咗。」

讀心減少摩擦

前DJ細So（蘇耀宗）早前被爆背妻偷食，哄動全城，陳倩揚與老公由相識到結婚共18年，問到如何避免另一半偷食？她說：「呢啲冇得諗，做好自己先，希望白頭到老係要花心思維繫，平時要多啲關心佢嘅感受。」續說：「男人好似小朋友咁，有時要氹吓，製造小情趣過二人世界，盡能力好好經營呢段婚姻，學識由對方角度去睇，更明白佢嘅想法，摩擦自然愈嚟愈少。」

教小朋友「惜食」

除了忙電台、電視台及網上平台工作外，陳倩揚又要照顧三個子女及老公起居飲食，一星期煮足七日。她透露會在煮飯過程中，趁機教育子女珍惜食物：「會邀請佢哋幫手砌吓個『花花鍋』，小朋友有機會參與製造過程，知道食物來源，會少啲揀飲擇食。好似大仔本來唔鍾意食番薯，但帶佢去過農田掘番薯後，又鍾意咗食。」

陳倩揚最近應《Towngas Cooking煤氣教煮》Channel邀請拍片示範親子菜，她自稱在全港最強明火專業烹飪平台上一口氣分享了四款簡單菜式。要照顧家人不同口味，她認為最重要是快、靚、正又有變化：「午餐通常係港式、日式、西式碟頭飯，又或者每日整唔同嘢，好似餃子、炒米粉、炒飯、意粉、咖喱飯、親子丼咁。好多謝我啲小朋友同老公唔怕悶，只係轉吓個汁已經有好多變化，咁就可以每個星期無限重複。」