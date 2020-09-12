靈探失控狂喊　林鈺洧湯沛宜吸「陽氣」驅邪

現年25歲的林鈺洧（Denice）是資深藝人林俊賢的女兒，她膽子不小，挑戰ViuTV靈異真人騷《鬼同妳上位》，與29歲的湯沛宜（Toto）接受考驗，兩人在節目中互相扶持，完成拍攝後仍保持聯絡，感情要好，早前就結伴到海濱走廊做運動，在烈日下吸「陽氣」！

除衫運動任人睇

Toto做運動前脫去T恤，只穿Bra Top大騷34F澎湃上圍，本是健身教練的她用橡筋拉力帶做伸展運動，亦指點Denice拉筋，惹來不少途人眼望望，連Denice亦被其身材吸引住，忍不住望多兩眼。Denice在一旁練跳繩，做完一輪帶氧運動後熱到大汗疊細汗，之後兩人行近圍欄海邊，曬住太陽談心，未知是否想藉此驅陰？

Toto受訪時大談對Denice的第一印象，讚對方身材高挑及靚女，又笑說：「嗰時唔識佢，有記者問爸爸知唔知佢參加真人騷，當時我諗點解咁得意要問爸爸，唔通佢好細個？」Denice則讚Toto身材出眾，令人羨慕。

提到參加真人騷，每位參加者都想贏，她們沒有明爭暗鬥，反而互相照顧，以實力比併！Toto自爆全因Denice曾救她一命：「拍攝時我一路有戴住護身符，嗰日去傅聲（已故影星）故居要除低，唔知點解嗰刻好唔開心，之後唔知發生乜事。事後佢哋話我突然失控狂喊、狂嗌，想跑入故居，總共10個人先捉得住我。」

Denice猶有餘悸：「佢嗌到拆天！我有份撳住佢隻腳，佢大力到我撳唔住！」並分享自己的靈異遭遇：「我拍咗3日，每日都唔舒服，最尾一日頂唔順自動放棄。朋友介紹個師傅畀我，話我惹咗三班鬼返屋企，身上有一男一女唔肯走，師傅話個女嘅黐住我塊面，一定要整到我面癱先走。」