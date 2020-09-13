內地限韓令放寬！BLACK PINK天價搶飯碗　網民怒吼罷買

基於中韓局勢緊張，內地早於2016年起實施「限韓令」，煞停所有韓星的內地活動及代言廣告。隨着兩國關係開始緩和，「限韓令」亦陸續開始解封，不少韓星自去年起先後到內地舉行見面會及拍廣告吸金。至年初疫情肆虐全球，一眾韓星雖未能登「陸」，仍再度成為內地廣告商的搶手代言人。出道4年的韓團Big Bang師妹BLACK PINK，在海外及內地人氣爆燈，隊中3名韓籍成員Jennie、Rose、Jisoo與泰籍成員Lisa早前已率先在內地社交網開設官方帳戶，進一步吸納內地粉絲。

所屬事務所被翻辱華舊帳

BLACK PINK近日更踩入內地市場搶飯碗，落實出任某國際知名飲品的中國區代言人。不過，消息曝光後即惹起極大爭議，大批內地網民不滿產品由韓國藝人擔任內地代言人，更揚言會罷買產品或轉飲其他產品，亦有網民翻舊帳重提組合所屬的韓國YG事務所過往製作的節目曾爆出辱華風波，不歡迎辱華公司旗下藝人到內地撈金。

眼見網民反應過激，該飲品廣告商最終跪低，公布BLACK PINK為產品的「亞太跨區域代言人」，當中除了中國，還包括泰國、越南及菲律賓，希望令內地網民容易接受，以平息怨氣。翻查資料，人氣偶像楊洋、王嘉爾、周冬雨亦為該品牌擔任內地代言人，難怪不少內地粉絲擔心「限韓令」會令偶像地位會動搖。

GD金秀賢拍內地廣告

其實自年初起相繼有不少韓星出任內地產品代言，去年10月底退伍的韓國天團Big Bang成員G-Dragon（GD），年初以天價接拍內地茶飲品廣告，成功製造話題，為產品帶來驚人的銷售效益。至於7年前憑神劇《來自星星的你》爆紅的男神金秀賢，當年於內地狂接廣告及舉行巡迴見面會，進帳數億港元，早前他主演的復出劇《雖然是精神病但沒關係》雖然未如預期般熱爆，但無阻其吸金之路，甫拍畢劇集，便有內地品牌重金力邀他接拍護膚產品廣告，金秀賢更特地拍片，以普通話冧粉絲，表示很開心以品牌代言人的身份再次跟內地粉絲面見。