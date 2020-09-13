華人女導演首次，趙婷新作捧走威尼斯金獅獎。

《第77屆威尼斯電影節》香港時間今日凌晨舉行閉幕禮，結果美籍華裔女導演趙婷（Chloé Zhao）憑新作《Nomadland》勇奪得最高榮譽「金獅獎」。成為威尼斯電影節史上首位獲金獅獎的華裔女導演！

由於美國對外的旅遊限制，趙婷與女主角奧斯卡影后法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）都不能飛抵威尼斯宣傳，雖然未能親自拎獎，但身在加州Pasadena國際電影節的Chloé與法蘭絲都有拍片在閉幕禮上播放講得獎感受。

查實《Nomadland》日前於威尼斯播放後大獲口碑，爛蕃茄影評網（Rotten Tomatoes）的平均好評更達100%，被視為今屆威尼斯金獅獎奪標大熱之餘亦被外界睇好將會在來年的奧斯卡有好成績！故事改編自女記者Jessica Bruder撰寫的同名小說。講述一名60多歲的女性在經濟大蕭條中失去一切，踏上穿越美國西部的旅程。

趙婷出生於北京，畢業於紐約大學電影學院。她的繼母是中國著名女星宋丹丹。2017年，她憑獨立電影《再生騎士》（The Rider）而上位，該片曾於康城電影節參展並勇奪「導演雙周」單元國際同盟藝術電影獎。而去年趙婷被漫威邀請擔任超級英雄電影新作《永恆族》（The Eternals）導演。影片將於來年2月12日上映。