白羊：事業及正財運持續回升，議價力佳，求職、轉職、謀事等，將較能達到心中所想。

金牛：人緣及桃花運略為不穩，宜多關注身邊人，相處時多予體諒和包容，助維持穩定。

雙子：人緣運不穩，宜多注意合作及人事等問題，不論公私宜多予耐性，多作協調為佳。

巨蟹：社交運甚佳，聯誼會友，較能盡興。單身朋友，多社交、多聯誼可招引戀愛良機。

獅子：體能或較不穩，工作壓力將較明顯，避免緊張並嘗試放鬆，表現和進度將會更佳。

處女：人緣運稍佳，公幹、出勤及海外項目等，保持友好的態度及善用人脈，成數更高。

天秤：心情甚佳，與家人相處將較融洽愉快，而已婚或同居朋友，夫妻關係較和順愜意。

天蠍：精神稍遜或會易感疲倦，多放鬆，將更能投入感情生活，並增進溝通與長遠發展。

人馬：體能甚佳，工作運明顯轉佳。做事投入，不單進度更佳，開單、簽約等亦較利好。

山羊：人緣及桃花運佳，但已婚或同居朋友，處理家居瑣事宜多予耐性，注意溝通情況。

水瓶：心情佳，較能享受家庭生活，相處情況將甚融洽和諧，多交流可增進默契與情誼。

雙魚：社交運回升，利交朋結友、聯誼歡聚，宜善用公餘多曝光，將有助增廣社交圈子。