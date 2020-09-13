【心理測驗】解開心結 為人生找尋出口
2020年09月13日 10:15
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了解困住自己內心的牢籠，才能找到打開的鎖匙。（互聯網）
世界上最難解的結不是因為它有多複雜，而是因為它隱藏在一個你看不見的地方！
人人都有壓力，但只要知道來源便有解決方法，然而有一些事，卻會在你心中滯留，漸漸在心裏形成一個隱形炸彈，不知甚麼時候會爆炸。你知道困住自己的問題是甚麼嗎？不如一起為自己找尋出口吧！
【問題】
天空突然變得灰暗，一隻怪獸從雲中走出來，你認為牠來地球的目的是甚麼？
A.世界將要/正發生問題，牠來警告人類。
B.牠感到飢餓，不得以來找食物。
C.牠來找自己的同伴。
D.牠迷路了，找不到回去的路。
【結果分析】
A.缺乏同路人
你處於一個孤獨的困境，需要一個人把你拉出黑暗。你的身邊或許有形形色色的人，但沒有人能走進你的心，你想找一個心意相通的人，可以是知己良朋，也可以是愛你的人，讓你不再感到寂寞。
B.心靈的缺失
站在十字路口的你，正處於一個否定自己的階段，對自己沒信心，也不認為自己有任何出色之處。你被自己的心困住，陷入了死循環，看不見前路，找不到突破點。
C.愛情有煩惱
被情所困的你，這些困窘其實都有着目標對象，你不要否認了！可能是雙方不合、可能是單方面的暗戀，也可能是陷入了困點，最重要是你能放下一切，走出死胡同。
D.信任被瓦解
目前的你，正身處一個感到失望的狀態，曾經無比相信、期望的某些人和事，竟然隨時日而令你非常失望。當長時間的一種認知被自己正式否定時，你當然感到相當迷惘，找不到重建信任的方法。