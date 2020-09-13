BAPE STA™廿周年　聯名「灰鞋」登場

不經不覺，千禧年原來已經過了足足20年，亦即係於2000年時由A BATHING APE®（BAPE®）推出的BAPE STA™亦已經收埋喺你鞋櫃入面足足1/5世紀，但相信對於好多BAPE® Fans嚟講，當年先後與Kanye West、KAWS、U.N.K.L.E.及DAFT PUNK等潮流猛人合作推出聯名版本BAPE STA™的威水史都恍如昨日，雖然隨着原宿波鞋文化冷卻，BAPE STA™曝光率確實不如昔日，但對於品牌以至整個波鞋文化而言，BAPE STA™仍是相當具分量的殿堂之作。

今年藉着BAPE STA™誕生20周年大日子，BAPE®特別邀請由J.Cole（Jermaine Cole）創立的音樂廠牌Dreamville打造全新聯名款式。鞋身設計沿用大家熟悉的「空軍一號」輪廓，採用淺灰色作主調，配搭黃色星星及藍色包邊設計，鞋踭及鞋墊同樣印有「Dreamville」標誌，除了中底有「BAPE®」浮雕細節外，鞋帶更有寫上「20th」字樣的鞋帶扣，見證呢對於千禧年誕生的經典鞋款踏入20周年之喜。