果然有料到：應節中秋水果要識揀

臨近中秋，除了月餅外，應節水果也不可少。大部分人首選梨子和柿子來賞月，另外，還有當造的柚子等，請來尖沙咀city'super蔬果部採購專員Alex，教大家揀選合適水果。

日本20世紀梨

來自日本鳥取縣，為迎接20世紀的重要來臨而命名為的20世紀梨，當造期由現時至9月尾。果皮薄而呈淡綠色，果實豐圓飽滿，果肉鮮甜爽脆、細緻多汁。外皮偏黃而甜度愈高，若然有黃色虎紋更是甜。平常放於室溫儲存，吃前2至3小時可放入雪櫃，味道更佳。

日本秋榮梨

同樣是日本鳥取縣品種，是20世紀梨和幸水的混合體，成熟時果皮呈棕色，糖度高達13至14度，入口甜酸交雜，肉質爽脆而Juicy。

日本刀根柿

日本奈良縣出品，其特別點和平核無柿差不多，體積較小，外形扁平而無核。揀選時看橙色果皮是否有光澤，甜而多汁，果肉質感剛好，不會太硬或太軟。

台灣麻豆文旦

文旦柚是柚子的其中1個品種，體積較小而頭尖尖的，外形有點似葫蘆，從中國福建沿海引進文旦，在台南地方上改良成功，故命名為麻豆文旦，相當出名。8月底至9月初是收成期，果肉細嫩而多汁，甜中帶甘。

泰國金柚

又叫西施柚或沙田柚，外形較圓潤，外皮較薄，柚肉呈粉紅色，柚味濃郁，清甜多汁。最好揀選偏黃外皮的成品，已成熟較甜。若然選購綠色外皮，可揀偏青綠而有光澤，味道清香，放置一段時間變黃再吃。