楊千嬅後備補上　《原來過得很快樂》本來由周慧敏唱

J2音樂訪談節目《我們的音樂時代》最後一集，主持許文軒（Edmond）邀請周慧敏（Vivian）及音樂人伍仲衡（Harry）成為壓軸嘉賓，二人大談相識到合作無間的關係。周慧敏說：「本身2006年啱啱識Harry，我好多年冇做騷，諗住造隻新歌，不過一定要最鍾意、最啱心水先至會錄，當時Harry的確寫咗首歌畀我，經過一輪考慮，到我話畀佢知我要首歌時，首歌已經賣咗，最後首歌變咗楊千嬅嘅《原來過得很快樂》，既然遇唔到一首自己好鍾意嘅歌就不如唔出，所以嗰次就冇新歌做騷。」

談到二人默契十足，周慧敏說：「我同Harry比較夾，準則都好相近，所以大家唔使拗。直到2011年開演唱會我哋先第一次合作，佢寫咗首《無雙譜》畀我，其實我對旋律好腌尖，但一聽個Demo已經好鍾意，好感動，佢嘅作品最令我毛管棟，到佢再寫《咖啡在等一個人》畀我，我亦一聽就滴咗眼淚。」伍仲衡說：「畀Vivian聽Demo，佢冇感覺嗰啲係唔會覆，即刻覆我嗰啲Demo，真係好鍾意，《無雙譜》佢唔夠2分鐘即刻回覆我Email。」