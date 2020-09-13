小櫻魔法陣胭脂　解除荷包封印

要數最能吸引萬千少女的日本經典動漫，就不得不提《百變小櫻》，這個集合愛情、親情、友情的奇幻故事成為不少人的共同回憶。《百變小櫻》的魅力直到現在也絲毫不減，每次推出周邊依然有超多擁躉支持。早兩年為慶祝系列20周年而出的續作《百變小櫻Clear咭》在本地播出後再次掀起熱潮。最近日本玩具公司Bandai旗下的美妝品牌CreerBeaute與《百變小櫻》合作，以動漫中的魔法陣為造型，推出一款超夢幻胭脂，由外觀設計到色調都令人少女心滿瀉。

華麗紅色搭配金色浮雕魔法陣

這款「魔法陣胭脂」的外殼以金色為主，紅色為底色，把魔法陣以浮雕呈現，金色的魔法陣中有太陽、月亮，配上四方的紅寶石，非常高貴又有質感。胭脂餅只有掌心的大小，小巧精緻，加上內附鏡子，攜帶相當方便。

三色粉紅 + 珍珠及花朵萃取

揭開盒蓋後，會見到由淺粉、珊瑚粉和紫粉色組成，並展現漩渦圖案的胭脂，用家可自由混搭出不同的粉色。由於成分中加入了珍珠光澤，塗上後臉部會更添光澤，配合另外5種不同植物萃取成分，化妝的同時可以補濕，一抹打造粉嫩水光肌。

經典卡牌收納盒

除了顏色靚靚外，包裝還設計成卡牌收納盒，簡直一擊即中粉絲芳心。這個幫人變漂亮的魔陣的售價是4,620日圓（連稅）（約338港元），即日起至10月7日可以在網上預購，2021年1月正式推出。